No primeiro fim de semana de época balnear, foram muitos os que acorreram às praias algarvias para os primeiros mergulhos do ano. A ajudar esteve a água do mar, a rondar os 20 graus, e que, assim, se aproximou dos valores de temperatura ambiente. Às 13h00 deste domingo, ao ar livre, estavam 22 graus em Sagres, 21 em Portimão e Albufeira, e 23 em Faro e Olhão.









Ver comentários