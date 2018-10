Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e vento forte nas regiões Norte e Centro para esta quinta-feira

IPMA prevê ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros na costa ocidental.

Por Lusa | 08:01

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira na costa ocidental ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros e na costa sul ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.



Quanto ao estado do tempo no continente, o IPMA prevê para esta quinta-feira céu geralmente muito nublado, com boas abertas na região Norte a partir da manhã, tornando-se gradualmente pouco nublado nas regiões Norte e Centro a partir do final da tarde.



A previsão aponta também para períodos de chuva ou aguaceiros, que na região Norte serão até ao início da manhã, e na região Centro até meio da tarde e possibilidade de ocorrência de trovoadas nas regiões Centro e Sul.



Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte, de norte na faixa costeira ocidental e de nordeste nas terras altas do Norte e Centro até meio da manhã e a partir do final da tarde, por vezes rajadas até 50 quilómetros por hora.



Está ainda prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro, mais acentuada no litoral Norte.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 9 graus Celsius (em Braga e na Guarda) e os 13 (em Faro e Aveiro) e as máximas entre os 16 (na Guarda) e os 24 (em Braga, Santarém e Setúbal).