Águas de Março expulsam seca de Portugal

As chuvas invulgares deste mês operaram uma autêntica revolução no diagnóstico de seca do país.

21:31

Na música celebrada por Elis Regina, em 1974, as águas de Março fecham o Verão. Em Portugal, em 2018, as águas de Março fecham o Inverno e dão uma promessa de vida a todo o país.

Segundo o boletim sobre a situação de seca meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disponibilizado esta sexta-feira, 16 de Março, o elevado nível de precipitação ao longo da primeira quinzena de Março fez desaparecer todas as situações de seca extrema e moderada que há uma semana ainda subsistiam em 9% do território nacional - interior norte, de Trás-os-Montes, a zona de Beja, no Baixo Alentejo, e uma outra no sotavento algarvio, litoral Norte e no Baixo Alentejo e Algarve.

Agora, existem apenas alguns focos de seca fraca no litoral Norte, no Baixo Alentejo e no Algarve.

Leia o artigo completo no Jornal de Negócios