Águas turvas no rio Ovelha em Amarante provocadas por obras em mini-hídrica

A água turva observada recentemente no rio Ovelha, em Amarante, foi provocada pelas obras de construção de uma mini-hídrica, na localidade de Bustelo, informou esta quinta-feira a GNR.

Segundo a autoridade policial, as diligências realizadas no dia 17 de junho para apurar a origem do possível foco poluidor permitiram concluir que, na véspera, após a construção de uma mini-hídrica no rio Fornelo (afluente do rio Ovelha), "foram iniciadas obras de limpeza do leito daquele curso de água".

De acordo com o esclarecimento da GNR, a deslocação de terras e pedras deu origem às águas turvas avistadas no rio Ovelha.

A autoridade policial indicou, por outro lado, que a obra se encontra devidamente licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente.

O tom anormal no rio Ovelha, nomeadamente águas mais escuras do que o habitual, foi denunciado pela Junta de Freguesia de Padronelo, que comunicou a situação às autoridades ambientais e à Câmara de Amarante, no distrito do Porto.

Como medida preventiva, o município ordenou na sexta-feira o encerramento da área de lazer daquela localidade até serem conhecidos os resultados das análises mandadas realizar à água.

Na segunda-feira, a vereadora Lucinda Fonseca disse à Lusa que os resultados deverão ser conhecidos na sexta-feira e só depois disso será tomada uma decisão sobre a eventual reabertura da zona de lazer habitualmente muito frequentada nesta altura do ano.

Com nascente na serra do Marão, o rio Ovelha é um dos principais afluentes do Tâmega (margem esquerda), percorrendo várias freguesias dos concelhos de Amarante e Marco de Canaveses.