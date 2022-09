"Ainda não existem as melhores condições" para mudar para o mercado regulado do gás, diz Governo

O ministro do Ambiente admitiu esta quarta-feira que "ainda não existem as melhores condições" para os consumidores interessados mudarem para o mercado regulado de gás natural, com tarifas mais baixas, mas garantiu que a obrigatoriedade de serviço 'online' vai ajudar.

"Sabemos que ainda não existem as melhores condições para os consumidores fazerem a transição [para o mercado regulado de gás natural]", disse o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, que está a ser ouvido na Assembleia da República.

O governante acrescentou, porém, que a obrigatoriedade de os comercializadores disponibilizarem o serviço 'online' vai ajudar a resolver a questão.

Os comercializadores do mercado regulado serão obrigados a disponibilizar a possibilidade de contratação 'online' e os que não o fizerem serão multados.

A medida que permite a transição para o mercado regulado tem um universo de potenciais beneficiários de 1,3 milhões.