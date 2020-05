"Ainda não se sabe quais serão as sequelas", diz professor da Universidade Nova de Lisboa sobre o coronavírus

Tiago Bilhim, professor na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e radiologista de intervenção, partilhou com oo que a sua especialidade tem vindo a descobrir sobre a Covid-19.- Muitos dos doentes que sobrevivem à pneumonia grave com condensações afetando grande parte dos pulmões acabam por ter regressão das alterações. Mas ainda não se sabe ao certo qual o impacto na função pulmonar e quais serão as alterações sequelares do pulmão após a pneumonia da Covid-19.- Geralmente a pneumonia da Covid-19 é bilateral, periférica, com morfologia arredondada, podendo evoluir para consolidação do parênquima pulmonar. Nos quadros mais graves (geralmente em Cuidados Intensivos e intubados), o quadro que predomina é de condensação pulmonar bilateral e extensa. Os achados imagiológicos em TC de tórax permitem ser estratificados como altamente sugestivos de infeção a Covid-19 quando estas características estão presentes. A avaliação da gravidade da doença é feita com base na quantificação da extensão do atingimento pulmonar.- O diagnóstico da Covid-19 é feito com base em testes laboratoriais. A Radiologia, com base no raio-x ou na Tomografia Computorizada (TC) de tórax não deve ser utilizada para o diagnóstico ou rastreio. Os exames de imagem poderão estar justificados para avaliar a presença de pneumonia, ou seja, de infeção nos pulmões secundária à infeção pelo novo coronavírus.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24