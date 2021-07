Alargado horário para utentes sem marcação no centro de vacinação Covid de Oeiras

O horário do centro de vacinação do concelho de Oeiras, no Pavilhão Carlos Queiroz, Carnaxide, para utentes sem marcação foi alargado, passando a decorrer de segunda a sexta-feira das 17h00 às 21h00 e aos domingos das 13h00 às 14h00.

Numa nota divulgada na rede social Facebook, a Câmara de Oeiras, no distrito de Lisboa, adianta que o alargamento do horário para os utentes sem marcação para a vacinação contra a covid-19 (para maiores de 40 anos, para toma por antecipação das segundas doses da AstraZeneca a partir de 8 semanas e para migrantes) foi determinado em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Oeiras e Lisboa Ocidental.

Até agora, o horário estipulado para os utentes sem marcação neste centro de vacinação, onde esta manhã se registou uma longa fila de pessoas que contornava todo o complexo desportivo, era das 13h00 às 14h00 e das 18h00 às 19h00.