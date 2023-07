A alcatifa para o altar-palco no Parque Eduardo VII, em Lisboa, onde vão ter lugar a missa de abertura (2 de agosto) da Jornada Mundial da Juventude, a cerimónia de acolhimento do Papa (dia 3) e a via-sacra (4), também com o Sumo Pontífice, custa 12,5 mil euros (já com IVA).



O contrato, por ajuste direto, foi assinado no passado dia 7, entre a EGEAC – empresa municipal da Câmara de Lisboa – e a Soderli – Sociedade de Decorações e Revestimentos, e publicado no dia 12 no Portal Base.









