O hospital da Luz, em Lisboa, desenvolve o processo de integração dos 26 profissionais de saúde e militares alemães que chegaram ao País na quarta-feira.Este sábado, os médicos militares alemães, estiveram na unidade hospitalar com um oficial de ligação português. O hospital da Luz tem previsto receber dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde oito doentes destinados à nova unidade de cuidados intensivos a ser operacionalizada pelos clínicos vindos da Alemanha. Os pacientes internados serão selecionados pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. A equipa alemã, que integra seis médicos, trouxe 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares para os cuidados Intensivos.