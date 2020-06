1 morto e 336 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

A DGS regista também 30289 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Do total de infetados, 21220 são mulheres e 16452 são homens. O número de óbitos continua a ser superior nas mulheres: Registam-se 767 óbitos. 756 homens morreram com o vírus. O sintoma mais frequente do doente com covid-19 é a tosse (38%), seguindo-se a febre (29%), as dores musculares (21%), a cefaleia (20%) a fraqueza generalizada (15%) e, por fim, as dificuldades respiratórias (11%).

O número de mortes por coronavírus voltou a aumentar em Portugal. Esta quarta-feira há mais uma vítima mortal, prefazendo 1523 óbitos.De acordo com o boletim divulgado pela DGS, há agora, mais 336 do que ontem. 1347 pessoas aguardam ainda resultado laboratorial.O número de pessoas recuperadas aumentou para 23580, mais 368 que ontem.A Região Norte continua a ser a mais afetada pela pandemia, com um total de 17179 infetados e 813 mortos. Segue-se a região da Grande Lisboa, com 15646 infetados e 432 óbitos por coronavírus. A região Centro contabiliza 3913 casos de infeção e 246 vitimas mortais.A este número segue-se o Algarve, com 413 infetados e 15 mortos e a zona do Alentejo com 288 infetados e dois óbito a registar.No arquipélago dos Açores há registo de 143 infetados e 15 mortos por coronavírus. Na Madeira registam-se 90 casos confirmados, sem contabilizar vítimas mortais.O número deé dee o número de doentes naNa conferência de atualização dos dados da pandemia, o Secretário de Estado da saúde, António Lacerda Sales, anunciou que 84% dos novos casos foram registados na região que concentra maior atenção das autoridades de saúde. Nesta região são elaborados cerca de 40% do total de testes de diagnósticos feitos diariamente em no País."O IPO de Lisboa tem um plano de contingência muito ativo e tem feito um plano de testagem. Foram feitos 6 mil testes a profissionais de saúde, doentes e prestadores externos. O IPO detetou dois casos em profissionais de saúde, assintomáticos, e foi à procura de mais casos no serviço", disse Graça Freitas. "Houve mais doentes e mais profissionais de saúde infetados", acrescentou.