10 mortos e 377 infetados com coronavírus nas últimas 24 horas

Portugal regista esta sexta-feira mais 10 mortos por coronavírus, elevando assim o número total de vítimas totais para 1465.Em 24 horas foram contabilizados mais 377 novos casos, aumentando o número de infetados para 33969.203 pessoas recuperaram da doenças desde esta quinta-feira, elevando o número de recuperados para 20526.Há 475 pessoas internadas, mais 30 nas últimas 24 horas. Em relação aos doentes em cuidados intensivos, há mais seis pacientes, num total de 64.

Na habitual conferência de imprensa, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales anunciou que assinou um despacho a autorizar a mobilidade de médicos e enfermeiros para a região do Algarve devido à aproximação do verão.

A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, deixou um apelo aos portugueses para que tenham cautelas e sigam as medidas de higiene, nomeadamente a distância física, nas próximas semanas e meses de férias. "Gostávamos que tivesse desaparecido, mas o vírus ainda não desapareceu", relembrou Graça Freitas.



A diretora-geral da saúde revelou que Lisboa apresenta uma tendência "estável", mas continua a preocupar devido ao elevado número de casos. Graça Freitas anunciou que a região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 89% de todos os casos.

"Quem está doente não deve circular, deve ficar em casa. Não é a questão de ir para Lisboa ou para outros lados. Nem deve ir para a casa ao lado", relembrou Graça Freitas sobre os testes positivos de Covid-19, apelando para que estes doentes fiquem isolados.



Situação do futebol avaliada ao longo do tempo

A diretora-geral afirmou que a DGS continua a acompanhar a situação do futebol, sublinhando que as medidas vão ser analisadas ao longo do tempo.