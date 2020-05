1190 mortos por coronavírus em Portugal, mais 6 que ontem. Há 264 novos casos

O número de mortos em Portugal subiu para 1190, mais seis vítimas mortais que ontem, um aumento de 0,5%. Esta sexta-feira registam-se mais 264 novos casos, totalizando assim 28583 infetados, um crescimento de 0,9%.O número total de casos suspeitos sobe para 289309 e a aguardar resultado laboratorial para 2722.O número de pessoas internadas desceu para 673, menos sete nas últimas 24 horas, e em UCI aumentou para 112, mais quatro que ontem.

Veja a conferência da DGS em direto:

Durante a habitual conferência de imprensa aos jornalistas, o Secretário de Estado da Sáude, António Lacerda Sales, referiu que o dia 13 de maio foi o dia com mais testes realizados desde o início da pandemia, 17.500.No total foram já realizados 600 mil testes à Covid-19.Relativamente aos doentes internados, houve uma diminuição de mais de 17% desde 4 de maio, ou seja, desde o início do desconfinamento em Portugal. Houve igualmente uma redução, neste caso de 16%, do número de pacientes internados nos cuidados intensivos. "Casos recuperados tiveram um aumento superior a 90%, mas não significa que vamos relaxar as medidas de distanciamento e de higiene", reforçou o Secretário de Estado.A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, referiu esta sexta-feira que o R em Portugal encontra-se nos 0,97, com pequenas variações regionais. A variação na região Centro é de 1,93, o que representa uma diferença "pouco significativa", afirma Graça Freitas.Uma equipa do INEM está a caminho de São Tomé e Príncipe para no combate ao coronavírus. A notícia foi avançada por António Sales durante a conferência, destacando o papel de Portugal na ajuda aquele país africano.

