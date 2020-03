12 mortos e 1280 infetados com coronavírus em Portugal

Subiu para 12 o número de mortos devido ao coronavírus em Portugal. Há ainda um total de 1280 infetados, 1059 pessoas que aguardam resultado laboratorial e cinco casos recuperados.

Estão confirmadas quatro mortes na região Norte, quatro na região Centro, três na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, precisa o boletim epidemiológico divulgado este sábado, com dados referentes até às 24h00 de sexta-feira.

Segundo estes dados da DGS, há mais 260 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, do que na sexta-feira.

Segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde este sábado, 156 casos estão internados, sendo que 35 deles encontram-se nos cuidados intensivos.Há 18 crianças infetadas, todas elas com idades compreendidas até aos 9 anos.O total de casos suspeitos desde 1 de janeiro de 2020 é de 9854.Em atualização