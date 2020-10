Portugal registou nas últimas 24 horas mais 15 mortos e 1876 novos casos de coronavírus. Dos 15 óbitos, 6 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 5 na Região Norte, 2 na Região Centro e outros 2 no Alentejo.





O País contabiliza, até ao momento, 2213 óbitos e 103739 infetados com a Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela DGS, 61898 pessoas recuperaram da doença, 1932 delas nas últimas 24 horas, número esse que supera o número de novos casos de Covid-19.







Relativamente aos internamentos, 1237 pessoas estão internadas, mais 63 do que ontem, 176 das quais em cuidados intensivos (mais 11 que as registadas esta segunda-feira).





A Região Norte concentra o maior número de novos casos registados esta terça-feira, 1106. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 435, a Região Centro, com 199 novos casos, o Alentejo com mais 87, e o Algarve, com 35.