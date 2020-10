16 mortos e 2535 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 16 mortos e 2535 novos casos de coronavírus. Dos 16 óbitos, 8 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 4 na Região Norte, 2 na Região Centro, 1 no Alentejo e outro no Algarve.





O País contabiliza, até ao momento, 2229 óbitos e 106271 infetados com a Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela DGS, 63238 pessoas recuperaram da doença, 1340 delas nas últimas 24 horas.











Relativamente aos internamentos, 1272 pessoas estão internadas, mais 35 do que ontem, 187 das quais em cuidados intensivos (mais 11 que as registadas esta quarta-feira).



A Região Norte concentra o maior número de novos casos registados esta quarta-feira, 1379. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 863, a Região Centro, com 197 novos casos, o Alentejo com mais 50, e o Algarve, com 41.







Profissionais de saúde infetados

Desde o início da pandemia foram registados 5908 profissionais de saúde infetados com coronavírus, entre eles 1651 enfermeiros e 727 médicos. Deste total, 4386 já recuperaram da doença.

Na habitual conferência de imprensa aos jornalistas, o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, anunciou que existem atualmente 129 lares com casos ativos, uma diminuição quando comparado com os números de abril (máximo de 365 lares com casos)."Ministério da saúde está a trabalhar desde o início da pandemia para ter a melhor comunicação possível com os portugueses", reforçou Diogo serras Lopes, sublinhando a transparência nessa mesma comunicação."Houve um reforço significativo dos recursos humanos durante esta pandemia. É razoavelmente claro que as necessidades serão colmatadas à medida que existirem", referiu o Secretário de Estado, acrescentando que os alunos que estão a reforçar as equipas de saúde pública são alunos "que estão a realizar o seu estágio, na fase final".A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, acrescentou também que as "unidades de saúde pública ao longo dos últimos meses têm vindo a integrar profissionais"."944 camas. É com este número que estamos a trabalhar. Avaliamos diariamente as necessidades que existem", referiu Diogo Serras Lopes.Relativamente às escolas, creches, univeersidades há atualmente 49 surtos ativos e 449 casos reportados. De acordo com a diretora-geral da saúde, estes números não incluem os casos dos alunos de Erasmus identificados em várias zonas do País.Nos hospitais, os números divulgados por Graça Freitas apontam para 28 surtos ativos, num total de 366 infetados.