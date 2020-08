43 utentes e 12 trabalhadores infetados com coronavírus em lar de Sintra

O lar da Associação de Solidariedade e Apoio Social do Pessoal da TAP, em Sintra, tem 43 utentes e 12 trabalhadores infetados com coronavírus.Fonte da Câmara Municipal de Sintra confirmou aoque foi detetado um caso positivo no lar em causa no passado domingo.O presidente da autarquia acionou posteriormente os testes à Covid-19, que culminaram em 55 casos positivos. No total foram testados 83 utentes e 51 trabalhadores.De acordo com a mesma fonte, o espaço interior e exterior foi desinfetado e foram reforçados os materiais de proteção individual."O município, em conjunto com as autoridades de saúde, continua a monitorizar a situação até à resolução deste surto", confirmou ainda a autarquia.