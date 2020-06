5 mortos e 342 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais cinco vítimas mortais, aumentando assim o número total de óbitos para 1479, um aumento de 0,3%.Há mais 342 novos casos no País, totalizando 34693 pessoas infetadas com a Covid-19, ou seja, um aumento de 1%.20995 pessoas recuperaram da doença, mais 188 em relação a sábado.Atualmente, encontram-se internadas 398 pessoas, menos 16 que as registadas ontem. Relativamente aos cuidados intensivos, há mais um doente em relação a ontem, aumentando para 58.Na Região de Lisboa e Vale do Tejo (13.073), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 255 casos de infeção (+2%).Em atualização