60 doentes à espera de internamento no Hospital Santa Maria em Lisboa

Uma manta de retalhos que tapa de um lado e destapa de outro. O encerramento da urgência Covid-19 para ambulâncias durante mais de trinta horas, no Amadora-Sintra, voltou a colocar pressão no Santa Maria, em Lisboa.E embora as urgências do Amadora-Sintra tivessem reaberto esta manhã, o Santa Maria ficou com cerca de 60 doentes à espera para serem internados. Já estão a ser acompanhados, mas não há camas.À porta, num dos principais hospitais de Lisboa, ainda há oito ambulâncias a aguardar indicação para levar os doentes. Já não há pré-triagem do INEM, os doentes e os bombeiros aguardam indicações médicas.Os números dão conta de que há 337 internados naquela unidade de saúde, 58 estão na Unidade de Cuidados Intensivos. A somar aos 60 que aguardam cama, significa que o número de internados aproxima-se dos 400.