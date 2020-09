Oito mortos e 825 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais oito mortos e 825 novos casos de coronavírus.De acordo com o Boletim Epidemiológico emitido diariamente pela DGS, o País tem agora 1971 óbitos e 75 542 casos confirmados da doença.A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 398 dos novos casos, seguindo-se a região Norte, com mais 294, o Algarve, com mais 41, Região Centro, com mais 82, o Alentejo com mais três casos, o arquipélago da Madeira com mais dois e os Açores com mais cinco.Atualmente são 665 os internados, mais cinco em relação a terça-feira. Há mais seis pessoas internadas em cuidados intensivos, aumentando para 105.Até ao momento, 48 530 recuperaram da doença, mais 337 em relação a ontem.Seis das oito mortes foram registadas na região LVT. As duas restantes foram contabilizadas na região Norte.Em relação à distribuição dos casos confirmados, 41 264 dizem respeito a mulheres e 34 238 a homens. Quanto às vítimas mortais, 988 correspondem a indivíduos do sexo masculino e 983 do sexo feminino.