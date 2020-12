87 mortos e 3834 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou este domingo mais 87 mortos e 3834 novos casos de Covid-19.O País regista desde o início da pandemia mais 4963 óbitos e 322 474 casos da doença.Nas últimas 24 horas foram internadas mais 39 pessoas (3268), mas há menos três doentes em cuidados intensivos (514).Relativamente aos recuperados, são 243055 no total, mais 2852 que este sábado.A Região Norte concentra 2258 novos casos; a Região de Lisboa regista mais 773 casos; a Região Centro mais 500; o Alentejo mais 215 e o Algarve mais 62. As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais quatro e 22 casos, respetivamente.De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, a Região Norte registou 50 óbitos, seguida da Região Centro, com mais 21, a Região Centro com mais 14 e o Alentejo com mais dois óbitos.O Algarve, a Madeira e os Açores não registaram qualquer vítima mortal nas últimas 24 horas.As autoridades de saúde têm em vigilância 77.420 contactos, mais 223 relativamente a sábado, mostram os dados, que apontam para mais 2.852 doentes recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 243.055 pessoas.Até ao momento, 174461 casos confirmados dizem respeito a mulheres e 141879 a homens. Em termos de óbitos, 2592 dizem respeito a elementos do sexo masculino e 2371 a elementos do sexo feminino. O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

Portugal está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 05h00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo, e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira.