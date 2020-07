Dois mortos por coronavírus e mais 135 infetados nas últimas 24 horas

em Portugal esta segunda-feira, registando-se um total de mais. Os dois óbitos registaram-se naDe acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-secasos de infeção confirmados e. O número de pessoas recuperadas é agora deHá maispessoas, totalizando. 84% dos internados estão concentrados na Região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com informação avançada pela Ministra da Saúde, Marta Temido. O nrelativamente domingo: 61 pessoas.Marta Temido acrescentou que hádistribuídos pelas várias regiões do País: 131 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 41 no Norte, 10 no Alentejo (um deles relativo ao lar em Reguengos de Monsaraz).A pandemia de covid-19 fez cair em 52% o número total de transplantes realizados no primeiro semestre deste ano, bem como o número de dadores falecidos que baixou 55% face a igual período de 2019, segundo dados hoje divulgados.

Embora nos meses de janeiro e fevereiro se tivesse verificado "um esperançoso aumento de 22% da atividade de doação relativamente ao período homólogo do ano anterior", esta caiu nos meses seguintes devido ao impacto da pandemia, disse a presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), Maria Antónia Escoval, no 'webinar', "Dia nacional da doação de órgãos e da transplantação", data assinalada hoje.

Maria Antónia Escoval explicou que em março, face à pandemia, teve de ser implementado um plano de contingência para a sustentabilidade e segurança da transplantação.



Índice de transmissão nos 0,97 entre os dias 12 e 16 julho

Na conferência de imprensa sobre a atualização de informação referente à pandemia de covid-19, que se realiza no Ministério da Saúde, em Lisboa, Marta Temido avançou que os últimos números calculados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge sobre o risco de transmissão da doença mostram que o RT se situava em 0,97 nos dias 12 a 16 de julho.

A ministra precisou que "o verdadeiro valor" pode variar entre 0,96 e 0,99 e com uma margem de confiança de 95%.