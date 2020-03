GNR verifica cumprimento de Estado de Emergência sem meios de proteção  

Fonte oficial desta força de segurança confirmou ao CM que as patrulhas têm ordens para realizar detenções, mas irão operar sem meios de proteção individual, recorrendo apenas aos mesmos em caso de constatação de perigo para os militares.



A operação estará em todo o país (nas zonas patrulhadas pela GNR), até às 24h00 de 2 de abril, data em que termina o decreto presidencial de declaração do Estado de Emergência.



A ação poderá, no entanto, ser prolongada, caso o Estado de Emergência seja prorrogado. Recorde-se que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ordenou o início do mesmo às 00h00 de quinta-feira, com ordens expressas para a população se manter recolhida em casa, e ordens para encerramento de milhares de estabelecimentos comerciais, e anulação de eventos públicos com grandes concentrações de pessoas.





Fonte oficial da GNR confirmou ao nosso jornal que a ação, que já está no terreno, irá começar com uma preocupação de sensibilização. "As patrulhas têm ordens para alertar as pessoas de que devem manter-se em casa, abdicando de atividades ao ar livre que podem ser dispensáveis. Com exceção, claro, das idas aos supermercados, farmácias, ou unidades de saúde", explicou o responsável.





Quando se verificarem situações de desrespeito às ordens dos militares, poderá haver lugar a detenções. "O crime em causa é o de desobediência", referiu a mesma fonte.