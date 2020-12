Graça Freitas infetada com Covid-19

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, está infetada com Covid-19, estando em isolamento e com sintomas ligeiros da covid-19, anunciou a Direção-Geral da Saúde.Segundo a DGS, Graça Freitas testou na terça-feira positivo e manifesta sintomas ligeiros da doença."O rastreio de contactos pela Autoridade de Saúde Regional está atualmente em curso, para identificar todas as pessoas potencialmente expostas", avança nota enviada ao

A conferência de imprensa que estava prevista para esta quarta-feira na DGS foi cancelada.

Graça Freitas, a médica que sucedeu formalmente, a 2 de janeiro de 2018, a Francisco George na liderança da DGS (onde já exercia o cargo interinamente desde o ano anterior e onde antes já tinha sido subdiretora-geral) tem sido um dos principais rostos do combate à pandemia de covid-19 desde março.

Nas habituais conferências de imprensa, Graça Freitas tem apelado várias vezes à população para limitaram ao máximo os contactos físicos e adotarem as medidas de proteção, como o uso de máscara, a lavagem frequente das mãos e a etiqueta respiratória.

Lembra também as regras que devem ser seguidas pelas pessoas que ficam em casa confinadas por estarem infetadas ou por terem estado em contacto com alguém que tenha testado positivo.