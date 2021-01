Infetados por Covid-19 perto dos 10 mil nas últimas 24 horas. Há mais 95 mortos

Portugal regista esta quinta-feira 9927 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o segundo valor diário mais elevado desde o início da pandemia, após esta quarta-feira se ter registado o recorde de novos casos de infeção (10027). Contam-se 95 mortes relacionadas com a Covid-19, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), o segundo pior registo diário de sempre de óbitos pelo novo coronavírus no nosso País.



O País contabiliza até ao momento 7472 óbitos e 456 533 casos confirmados.











O número de doentes internados voltou a crescer nas últimas 24 horas: são mais 40 em relação a esta quinta-feira, num total de 3333. Há ainda mais uma pessoa em cuidados intensivos (514, no total).





355 701 pessoas recuperaram da doença até ao momento, 3476 nas últimas 24 horas.A Região do Norte concentra 3554 dos novos casos, seguindo-se a região e Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com mais 2601, a Região Centro, com mais 1855; o Alentejo, com mais 574 e o Algarve com mais 348.A maior parte dos óbitos registados nas últimas horas verificaram-se na região LVT (38). O Norte contabiliza mais 27 mortos, o Centro mais 17, o Alentejo mais dez e o Algarve mais três.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 27 e 68 casos, respetivamente, mas não registam qualquer óbito nas últimas 24 horas.Desde o início da pandemia, 251 208 mulheres ficaram doentes com a Covid-19. O número desce para 205 208 no caso da infeção em homens. Há ainda 159 casos cujo sexo é desconhecido.Relativamente aos óbitos, 3892 correspondem a elementos do sexo masculino e 3580 a elementos do sexo feminino.Em atualização