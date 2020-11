Caixões queimados e arremesso de garrafas: confrontos entre PSP e donos de restaurantes no Porto. Veja as imagens

A manifestação e buzinão de empresários da restauração e comércio, que decorre no Porto, registou momentos de tensão e confrontos entre manifestantes e as forças de segurança.Os empresários do Norte estão contra as medidas restritivas para travar a pandemia de Covid-19, decretadas no âmbito do novo Estado de Emergência.Junto à Câmara Municipal do Porto, após alguns participantes do protesto incendiarem objetos e caixões no local, gerou-se grande aparato e a PSP foi obrigada a reagir de forma mais musculada. Foram também arremessadas garrafas.Houve troca de empurrões e insultos entre os manifestantes, que incluem o movimento "A pão e água" e os agentes da PSP que estão no local.Largas centenas de pessoas concentraramm-se na Baixa do Porto, muitas seguindo as regras de prevenção da transmissão da Covid-19, como o distanciamento físico e o uso de máscara, no entanto, com o escalar de violência verificou-se que alguns manifestantes deixaram de respeitar as regras de distânciamento.