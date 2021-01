Pior dia de sempre: 10556 infetados e 156 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas

O número de mortos por Covid-19 atingiu um novo recorde em Portugal, com 156 óbitos nas últimas 24 horas e 10 556 novos casos.











Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8236 mortes e 507108 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 116328, mais 5940 do que na terça-feira.





Dos óbitos, 67 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 36 no Norte, 36 na Região Centro, 11 no Alentejo e seis no Algarve.







O maior número de infetados regista-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 3793 , seguindo-se a região Norte com mais 3628, o Centro com 2136, Alentejo com 475 e Algarve com 411.



O boletim da DGS desta quarta-feira revela ainda mais 4460 recuperados da doença, o que perfaz um total de 382544 desde o início da pandemia.





As autoridades de saúde têm em vigilância 130887 contactos, mais 5591 relativamente ao dia anterior.



O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 4240, mais 197 do que na terça-feira, das quais 596 em cuidados intensivos, ou seja, menos três.