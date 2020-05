Número de mortos por coronavírus volta a subir em 24 horas: há mais 16 óbitos desde

O número de mortos por coronavírus voltou a aumentar em Portugal esta quinta-feira, fixando-se agora nos 1105, mais 16 que ontem.



O número de pessoas recuperadas disparou para 2258, mais 182 face aos números divulgados esta quarta-feira.





Há 874 pessoas infetadas (mais 36 que ontem) internadas nos hospitais, 135 encontram-se nos cuidados intensivos.



Atualmente, há mais mulheres (562) a morrer vítimas da covid-19, comparativamente aos homens (543). As pessoas com mais de 80 anos continuam a pertencer à faixa etária mais afetada por esta pandemia.



A região do Norte continua a ser a mais afetada com mais de 15 mil infetados e 634 mortes por coronavírus. Depois segue-se a região da Grande Lisboa, com 6935 infetados (mais 294 relativamente a quarta-feira) e 230 óbitos e a região do Centro, com 3545 infetados e 213 óbitos. O Alentejo regista 220 pessoas infetadas com coronavírus e uma vítima mortal, número que se mantém pelo terceiro dia consecutivo. No Algarve há 343 infetados, mantendo-se o número de óbitos: 13.



Os sintomas mais frequentes dos pacientes infetados continuam a ser a tosse (43%), seguindo-se a febre (30%) e as dores musculares (22%). Depois, de acordo com a informação reportada no boletim da DGS, seguem-se a cefaleia (20%), a fraqueza generalizada (16%) e dificuldades respiratórias (12%).



Recorde-se que esta terça-feira, pela primeira vez, registou-se a morte de um jovem de 29 anos.



Conferência da DGS



O facto de alguém ter vários testes positivos ao coronavírus não significa infeção ou possibilidade de contágio, disse esta quinta-feira Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde durante a conferência diária da Direção-Geral da Saúde.



"Há partículas do vírus que podem permanecer no organismo", afirmou.



Relativamente aos testes retrospectivos, Graça Freitas foi perentória:"Está a ser ponderado, mas é uma questão complexa".



"Desde o dia 14 de abril, para todas as causas e todas as idades, não notámos nenhuma alteração do padrão da mortalidade relativamente ao esperado para esta altura do ano", continuou a Diretora-Geral da Saúde. "A mortalidade está de acordo com o esperado para esta época do ano, somando as mortes por covid e por outras causas", disse.



O Secretário de Estado, António Sales, avançou durante a conferência que já foram transferidos quase três mil utentes para unidades de cuidados continuados, desde o dia 09 de março.



Relativamente ao regresso do futebol, António Sales afirmou que têm existido várias reuniões para que o regresso seja feito em segurança.



