Oito mortos e 944 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

O número de infetados pela covid-19 em Portugal aumentou para 81.256, o que significa que, nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 944 casos, de acordo com os dados revelados esta quarta-feira, 7 de outubro, pela Direção Geral de Saúde.

No que respeita aos óbitos, subiram para 2.040, o que significa mais oito vítimas mortais face a ontem. Na terça-feira houve a lamentar mais 14 mortes.

Os novos casos são, assim, superiores aos de ontem, quando foram contabilizadas mais 427 infeções pelo novo coronavírus.



Os casos recuperados totalizam esta quarta-feira 51037, um aumento de 325 face ao anterior registo.

O número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 28.179.





Desde ontem, há mais 32 pacientes internados, que elevam o total para 764. Quanto aos doentes internados em unidades de cuidados intensivos são agora 104, o mesmo número que ontem.





Durante a habitual conferência de imprensa aos jornalistas, o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, anunciou que durante o mês de setembro foram registados 18.153 casos de infeção, um número superior quando comparado com abril (16.736).



Diogo Serras Lopes sublinha, no entanto, que tais números "não implicam uma utilização maior dos serviços hospitalares". Como exemplo, o Secretário de Estado da Saúde relembrou que o pico de doentes internados foi registado a 15 de abril, com 1302 pacientes; quando aos pacientes em cuidados intensivos, o dia 6 de abril foi aquele que registou um maior número - 271.