Portugal sem óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. É a primeira vez desde o início da pandemia

Não houve registo de mortos por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. Esta é a primeira vez desde o início da pandemia.



De acordo com o boletim da DGS desta segunda-feira, há mais 106 infetados com covid-19, o número mais baixo desde o dia 3 de maio. O documento indica que, desde o início da pandemia até hoje registam-se 51569 casos de infeção confirmados e 1738 mortes.

Há atualmente 390 pessoas internadas. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos aumentou nas últimas 24 horas para 42, (na véspera eram 41).

Já o número de pessoas recuperadas da doença é agora de 37111, mais 127 em relação a domingo. Há 1423 pessoas a aguardar resultado laboratorial, menos 124.



Ainda de referir que Lisboa e Vale do Tejo registou 66 dos novos casos de covid-19, 17 na Região Norte, 10 no Centro, 2 no Alentejo e 5 no Algarve.



Na Madeira houve 5 novos infetados e mais um, no arquipélago dos Açores.



Os sintomas mais comuns (registados em 90% dos casos confirmados) são a tosse (35%), a febre (27%), as dores musculares (21%) e a cefaleia (20%). A estes sintomas seguem-se a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (10%).



A taxa de letalidade é de 15% na faixa etária acima dos 70 anos



Conferência da DGS

"Sabemos que continuamos a tomar as melhores decisões", disse o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, relativamente à diminuição do número de infetados em Portugal.



"É um motivo de grande satisfação. Tem sido muito difícil. Estamos muito felizes":Foi desta forma que Sales, de forma emocionada, confirmou a não existência de óbitos no País devido à pandemia, confirmando ser muito complicado diariamente dar notícias tristes.



No entanto, o secretário de Estado afirmou que "não relaxar as regras" é o que deve ser feito para que o País continue a recuperar, alertando em particular a população que se encontra de férias.



"Não é verdade", continuou António Sales, negando o cancelamento de testes a contactos de alto risco.



Profissionais de saúde infetados com covid-19

Relativamente ao número de profissionais de saúde infetados com coronavírus, há um total de 4195. Desses, 553 são médicos, 1289 são enfermeiros, 1227 são assistentes operacionais e 166 assistentes técnicos. Neste momento, há 636 profissionais infetados.



Há 3559 profissionais de saúde recuperados do coronavírus.



"Se tivermos um caso, a probabilidade desse caso ter tido contacto com outras pessoas hoje é substanciamente maior", disse o subdiretor geral da Saúde, avançando que é fundamental mater a vigilância para "cortar" com as cadeias de contaminação.