Portugal passou hoje a barreira dos mil casos diários de Covid-19

Secretário de estado adjunto e da Saúde, António Lacerda sales, acaba de anunciar em Braga que esta quinta-feira Portugal passou a barreira dos mil casos diários de covid-19.Numa cerimónia no hospital de Braga, sublinhou ainda que "o País tem de estar preparado para o que aí vem".O boletim da DGS referente a esta quinta-feira só é divulgado ao início da tarde. Esta é a terceira vez em que Portugal ultrapassa os mil casos por Covid-19 desde o início da pandemia, sendo a primeira a 31 de março (com 1035 casos) e a segunda a 10 de abril (com 1516 casos).