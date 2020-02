Segundos testes de coronavírus a repatriados de Wuhan deram negativo

Os cidadãos repatriados na sequência do surto de doença respiratória aguda por novo coronavírus foram esta sexta-feira testados pela segunda vez, durante a manhã.



De acordo com um comunicado oficial da Direção-Geral da Saúde, "as análises laboratoriais, que foram realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas, foram todas negativas".

Os 20 cidadãos repatriados que estiveram em instalações dedicadas para o efeito, no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte), terminam este sábado o período de isolamento profilático voluntário de 14 dias.