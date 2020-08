Seis mortos e 325 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Já o número de pessoas recuperadas da doença é agora de 39177. Há 1248 pessoas a aguardar resultado laboratorial.



Há atualmente 358 pessoas internadas, menos nove que esta quinta-feira. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos diminuiu nas últimas 24 horas para 39, mais quatro que na véspera.



A Madeira aumentou o número de casos para 126, mais um que no dia anterior, e nenhuma morte, e os Açores não registou mais qualquer caso, totalizando 184 situações de infeção e mantém o número de óbitos (15).



A região Norte continua a registar o maior número de mortes (838), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (625), o Centro (253), Alentejo (22), Algarve (17) e Açores (15).



A maior parte dos casos de infeção são mulheres (29.580), contra os 23.968 homens que contrariam a doença e, em termos gerais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.831), seguindo-se a faixa entre 30 e 39 anos, que contabiliza esta quinta-feira 8.760 casos.

Os sintomas mais comuns (registados em 90% dos casos confirmados) são a tosse (34%), a febre (27%), as dores musculares (21%) e a cefaleia (20%). A estes sintomas seguem-se a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (9%).

Portugal registou nas últimas 24 horas maisO número total de vítimas mortais é agora dee há até ao momentodoentes infetados com a Covid-19.A Região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 204 dos novos casos.Quatro das mortes ocorridas nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e as outras duas na região Norte.A faixa etária entre os 20 e os 29 anos totaliza desde o início da pandemia 8.240 casos, enquanto na faixa dos 50 aos 59 anos, os casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 situa-se nos 8.052.