Portugal registou nas últimas 24 horas mais seis mortos e 854 novos casos de coronavírus.No total, o País contabiliza já 1977 mortos e 76.396 casos confirmados.682 pessoas estão internadas, mais 16 que ontem. Há mais dois doentes em cuidados intensivos, ascendendo assim a 107.Em termos de doentes recuperados, o total é agora de 49.937, mais 407 do que esta quarta-feira.Há 45.184 em vigilância, mais 426 que no dia anterior.A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 415 dos novos casos, seguida da Região Norte com mais 340, a Região Centro com mais 54, o Algarve com mais 28 e o Alentejo com mais 10. O arquipélago da Madeira e dos Açores registam seis e mais um casos, respetivamente.Cinco das seis mortes foram registadas na região LVT. A sexta foi contabilizada na zona Norte.Na distribuição dos casos confirmados, 41.731 dizem respeito a mulheres e 34.665 a homens. Em termos de óbitos, 990 correspondem a elementos do sexo masculino e 987 do sexo feminino.Em atualização