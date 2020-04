Sobe para 187 o número de mortes por coronavírus em Portugal. Há mais de 8 mil infetados

Subiu esta quarta-feira para 187 o número de mortes por coronavírus em Portugal. O anúncio foi feito pela DGS que confirma o aumento do número de infetados para 8251 infetados.Aguardam ainda resultado das análises 4957 pessoas. O número de recuperados mantém-se nas 43 pessoas.O número total de casos suspeitos desde 1 de janeiro subiu esta quarta-feira para 59457.No total há 726 pessoas internadas, sendo que 230 estão em cuidados intensivos.Durante a conferência de imprensa da DGS, o médico endocrinologista José Manuel Boavida afirmou que não há qualquer dado que comprove que os diabéticos estão mais propensos à infeção da covid-19."Não há qualquer evidência q as pessoas com diabetes sejam mais atreitas a ser infetadas pelo coronavírus", disse o diretor clínico da APDP.