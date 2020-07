Um morto e 41 infetados em lar de Cascais

Rui Portugal, coordenador do Gabinete Regional de Intervenção em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), confirmou em conferência de imprensa que um lar em São Domingos de Rana, Cascais, onde se verifica um surto de infeção pelo novo coronavírus, já resgista um morto e 41 infetados.



O responsável adiantou que seis dos infetados encontram-se internados. Na conferência de imprensa da DGS António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, adiantou que em lares e instituições do género estão, em todo o País, infetados 1528 utentes, 145 dos quais internados. Quanto a profisionais destas instituições, pelo menos 707 estão infetados, confirma o responsável.

Ver comentários