Há mais 82 mortos e 4720 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com informação avançada pelo relatório da DGS desta quarta-feira. No total, são já 5 815 óbitos e 358 296 o número de pessoas infetadas.

Dos óbitos, 35 são na Região Norte, 30 da Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 14 do Centro, dois do Alentejo e um do Algarve.