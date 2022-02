Alívio das medidas da Covid-19 em Portugal em cima da mesa

uA evolução positiva da situação pandémica, que pode levar a um alívio nas restrições, vai estar em cima da mesa na reunião de peritos no Infarmed, que deverá ocorrer na próxima semana. Tudo aponta para uma nova etapa, como a redução do tempo de isolamento de sete para cinco dias ou alteração no uso de máscara no caso de pessoas vacinadas com a dose de reforço, saudáveis e sem sintomas. Recorde-se que, na semana passada, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, referiu uma eventual redução do isolamento e até o fim do confinamento para casos assintomáticos."Temos uma situação favorável e é altura de mudar o paradigma, com cautela", declarou, por seu turno, Raquel Duarte, pneumologista e coordenadora do grupo de peritos.Não obstante os sinais de otimismo e da vontade do Governo em aligeirar as medidas, há que manter as cautelas, conforme sublinhou António Costa. "Que ninguém desvalorize a doença, porque mesmo quando os sintomas não são graves - eu não tive febre nem grandes dificuldades -, há uma coisa de que não tenho dúvidas: o nível de cansaço foi extremamente elevado. E hoje não me sinto totalmente recuperado para ir correr oito quilómetros.""Mesmo nos países que têm vindo a levantar as restrições legais, têm mantido o conselho à responsabilidade individual na gestão do risco", acrescentou.Portugal ultrapassou esta quinta-feira os três milhões de casos de infeção desde o início da pandemia, dos quais mais de 2,2 milhões notificados no Norte e na região de Lisboa e Vale do Tejo.Segundo o boletim diário da DGS, estão internadas 2366 pessoas, menos 69 do que na quarta-feira. Nos Cuidados Intensivos estão mais cinco doentes, num total de 68O Tribunal Constitucional diz que o isolamento de turmas inteiras durante o estado de calamidade violou a Constituição. Os juízes do Palácio Ratton analisaram dois dos muitos casos.