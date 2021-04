Almeida Henriques, autarca de Viseu, morre um mês após ter Covid-19

O presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques, de 59 anos, morreu este domingo vítima de Covid-19 no Hospital S. Teotónio, onde se encontrava internado a lutar contra a doença há praticamente um mês. O funeral realiza-se hoje à tarde para o Cemitério de Abraveses – o cortejo fúnebre parará um minuto à frente dos Paços do Concelho.



O autarca de Viseu acusou positivo para o novo coronavírus no dia 4 de março, na altura com sintomas ligeiros da doença. Ficou em isolamento em casa e em teletrabalho. No entanto, os sintomas foram-se agudizando e, no dia 7, um domingo, deslocou-se pelo próprio pé ao hospital onde foi atendido por uma equipa médica que, "por precaução", o internou numa Enfermaria.





A situação e os parâmetros clínicos foram piorando e no dia 10 foi transferido para o Serviço de Medicina Intensiva. O seu estado clínico obrigou à entubação e ventilação mecânica, mas o seu organismo não foi correspondendo ao tratamento. Morreu este domingo de manhã vítima de complicações respiratórias decorrentes do novo coronavírus.Almeida Henriques formou-se em Advocacia e foi empresário. Foi deputado da Assembleia da República em quatro legislaturas e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD entre 2005 e 2007 e 2010 e 2013. Entre 2011 e 2013 foi secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional do XIX Governo Constitucional de Pedro Passos Coelho.Em Viseu, foi presidente da Assembleia Municipal entre 2005 e 2013, na altura em que Fernando Ruas foi presidente da autarquia. Nas eleições Autárquicas de 29 de setembro de 2013 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Viseu, com 46,8% dos votos e nas Autárquicas de 1 de outubro de 2017 foi reeleito para o segundo mandato com 51,7% dos votos. Preparava-se para ser novamente candidato para o último mandato autárquico: "Não podia ser presidente de outra câmara [que não a de Viseu]", dizia.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

"Homem bom, dedicou a vida a Viseu e a Portugal"

"Homem bom, dedicou a sua vida a Viseu e a Portugal, como autarca, como deputado nacional e europeu, como membro do Governo. Deixa obra e deixa saudades, lembrando-nos de como esta doença, que nos assola, é terrível e nos apanha assim, de surpresa e desprevenidos."



António Costa, Primeiro-ministro

"Defensor do poder local como pilar da democracia"

"António Almeida Henriques foi um defensor do poder local como pilar da democracia e sempre um lutador por Viseu e os viseenses. É com pesar que apresento à família e amigos as minhas sentidas condolências", escreveu António Costa numa mensagem publicada numa rede social.



Rui Rio, Presidente do PSD

"Um ilustre deputado e secretário de Estado"

"Perdemos, [no] domingo de Páscoa, o nosso companheiro Almeida Henriques, vítima da Covid-19. Foi um ilustre deputado, secretário de Estado e, atualmente, presidente da Câmara de Viseu. Presto-lhe a minha homenagem pública e envio à sua família as minhas sentidas condolências."