Altice Portugal alvo de ataque informático

A Altice Portugal foi alvo de um ataque informático, confirmou ao Correio da Manhã esta quinta-feira a empresa dona da MEO. Mas "as consequências foram praticamente nulas", afirmou ainda. A empresa garante que estes ataques são recorrentes, mas que não costumam causar impacto nos serviços. Para além disso, o trabalho desenvolvido internamente na área da cibersegurança "tem-se revelado precioso e decisivo na defesa das nossas operações e proteção dos nossos clientes", garante.

Segundo a empresa de telecomunicações "este tipo de ataques, às dezenas por semana, não se limitam a atacar empresas como a Altice Portugal mas sim prejudicar as pessoas, as famílias, as empresas e a economia nacional, apenas por desporto, bem como projetar a visibilidade e promoção do nome destes grupos criminosos na imprensa nacional e internacional". A Altice adianta ainda que "já está a comunicar às entidades competentes", alertando "que a publicitação [destes ataques recorrentes] apenas favorece a promoção e continuidade desta lamentável e perigosa atividade criminosa".

Este é o segundo ciberataque a grandes empresas nacionais durante o estado de emergência, depois de na passada segunda-feira a EDP ter sido alvo do mesmo ataque.