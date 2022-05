Alto Minho contra linhas de muito alta tensão

Cidadãos dos concelhos portugueses de Monção e Melgaço e dos municípios galegos de As Neves e Arbo manifestaram-se hoje contra o projeto de linhas de muito alta tensão, em Barcela, na Galiza (Espanha).

Na manifestação, houve cartazes, mas também caixões, cruzes e palavras de protesto ditas ao megafone. Os quatro municípios reuniram-se, na última semana, e fixaram a sua posição conjunta, contra o projeto. "Defendemos o bem-estar da população e do território e, por isso, rejeitamos uma linha elétrica de alta tensão que atravessa as nossas regiões", afirmou Manoel Batista, presidente da Câmara de Melgaço.

O governo espanhol pretende manter o traçado contestado, de acordo com a declaração de impacto ambiental da Direção General de Calidade y Evaluacion Ambiental, publicada a 26 de abril no Boletim Oficial do Estado.