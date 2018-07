Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluguer de carros via Internet gera centenas de queixas

Consumidores ficam desprotegidos quando recorrem a intermediários.

11:49

O aluguer de carros via plataformas online tem originado centenas de queixas. Nos primeiros seis meses de 2018, foram apresentadas 815 queixas junto da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). Soma-se meia centena registada no Portal da Queixa.



Segundo o jornal Público, os consumidores ficam desprotegidos quando o aluguer de viaturas acontece através de intermediários entre a pessoa e as empresas que detêm os carros: não há legislação que proteja as pessoas. Um dos exemplos destas plataformas é a Rentalcars.



Por isso, torna-se muito difícil cobrar valores que tenham sido cobrados indevidamente ou avançar com pedidos de indemnização.



A AMT indica que as principais reclamações das pessoas se devem à imposição de contratação de serviços que não pretendiam ter, como seguros e Via Verde, e de terem que pagar indemnizações por danos que não reconhecem como sua responsabilidade. Também o pagamento de valores superiores aos contratados e os débitos indevidos no cartão de crédito motivam queixas.



As empresas que mais surgem nas reclamações apresentadas na AMT são a Europcar Internacional, a Sixt, a Guérin, a Centauro e a Hertz.