Alunos do ensino público vão ter três semanas de férias no Natal de 2019

Os alunos que frequentam os estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário vão ter três semanas de férias no Natal de 2019.O calendário escolar para o ano letivo de 2019/ 2020 foi esta terça-feira publicado em Diário da República, onde são anunciadas as datas das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos públicos da educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário.Deste modo, o primeiro período letivo terá início entre 10 e 13 de setembro e terminará a 17 de dezembro de 2019, seguindo-se o segundo período de avaliações, que terá inicio a 06 de janeiro de 2020.O terceiro período escolar começa a 14 de abril do próximo ano e termina a 04 de junho (para os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos); 09 de junho ( para os alunos que frequentam o 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos) e 19 de junho para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.