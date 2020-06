Ambientalistas contra asfalto em estrada de duna primária na Fonte da Telha

A associação ambientalista Zero está contra a asfaltagem de uma estrada em duna primária na Fonte da Telha, em Almada, obra que o Governo, através da Agência Portuguesa do Ambiente, aprovou e que terá feito avançar na semana passada.

O projeto, que visa tornar mais fácil o acesso à praia, inclui o alcatroamento de um acesso em terra batida, localizado em duna primária, na envolvente da Área de Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica.





A Zero considera que além de "impermeabilizar de forma dramática um troço considerável junto à linha de água e à arriba fóssil", as obras em curso vão também "aumentar o acesso e a implantação de mais atividades numa zona já sensível e vulnerável às alterações climáticas e à subida do nível do mar". Além disso, há a questão estética: "O alcatroamento da via contribui para uma degradação paisagística da zona, o que é inconcebível", acrescenta a Zero.

Segundo esta associação ambientalista, o projeto "não se encontra previsto em nenhum plano conhecido" e é "contrário às diretrizes estabelecidas", adiantando que o Programa de Orla Costeira (POC Alcobaça-Espichel) "é omisso em relação a qualquer intervenção nos acessos nesta localização, identificando toda esta zona como duna primária".

A Zero entende que se está perante um "precedente grave", uma vez que "abre a possibilidade a intervenções análogas ao longo das zonas costeiras, aumentando a vulnerabilidade do litoral português".