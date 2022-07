A poluição nas águas do rio Douro está a gerar grande preocupação entre os ambientalistas e as autarquias. As embarcações turísticas - a Douro Azul, de Mário Ferreira, dono da TVI, é o maior operador - são apontadas como um dos principais focos do problema. A associação MovRioDouro garante, contudo, que essa não é a única causa.









Ver comentários