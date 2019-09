Ameaça de rutura nos serviços de saúde

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) está em rutura. Há Urgências de hospitais públicos sem capacidade de resposta, médicos e enfermeiros a menos, vários serviços em estado crítico e os tempos de espera estão a aumentar.O panorama da saúde pública em Portugal é traçado pelo bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, na véspera do arranque do congresso nacional da Ordem, no Porto."Para reconstruir o SNS é necessário investir mais", defende Miguel Guimarães. "Em Portugal a despesa pública em saúde por ano é de 1297 euros por habitante, menos de metade da média na União Europeia, que é de 2609 euros, em termos de poder de compra", adianta Miguel Guimarães.No investimento, uma das vertentes deveria ser a valorização dos profissionais de saúde. "Não é estimulante, depois de seis anos de formação académica e sete de especialidade, um médico receber 1700 euros líquidos. No privado, a um médico com o mesmo tempo de serviço, pagam mais de 3 mil euros líquidos", refere o bastonário da OM."A carreira de um médico deveria de ser paga da mesma forma que a de um juiz. Um juiz não tem mais responsabilidades do que um médico", refere. O bastonário diz ainda que um corpo clínico envelhecido coloca em risco, dentro de alguns anos, alguns hospitais, que podem fechar portas.O Hospital das Forças Armadas tem aberto até segunda-feira, dia 30, o concurso para 16 médicos, nas especialidades de Anatomia Patológica, Cirurgia Geral, Gastrenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Interna, Medicina Física e de Reabilitação, Nefrologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Psiquiatria, Imagiologia, Urologia e Medicina Nuclear, com contrato em funções públicas por tempo indeterminado.O bastonário da Ordem dos Médicos diz que a despesa com horas extra, no ano passado, dava para contratar cinco mil médicos. O Relatório Social do Ministério da Saúde indica que foram pagos 105 milhões de euros na prestação de serviços e feitas 5,7 milhões de horas extra.O Centro Hospitalar Universitário do Algarve recorre a médicos em regime de exclusividade numa unidade privada para turnos na maternoinfantil.As greves entre os diferentes profissionais de saúde resultaram em 175 mil dias de ausência ao trabalho. Uma subida de 45% face ao ano anterior.As faltas por motivo de doença aumentaram em 2018, com um crescimento de quase 6%, entre os profissionais de saúde.