“Um aneurisma é uma doença das artérias do cérebro, estruturas fundamentais para levar sangue para o cérebro, e que acontece como resultado do enfraquecimento da parede da artéria em determinados pontos: a artéria deixa de ser um tubinho que conduz sangue e começa a desenvolver uma espécie de uma bolha, com paredes extremamente frágeis, que vai crescendo ao longo do tempo e que pode rebentar.” Foi desta forma ...