Uma das empresas de Maria da Conceição da Costa António, mais conhecida por ‘Kikas’, antiga dona da casa noturna La Siesta, no Vale de Santarém, foi já premiada três vezes com a distinção PME Líder.A ‘Maria da Conceição da Costa António unipessoal Lda.’ foi distinguida no segmento de estabelecimentos de bebidas com espaço de dança. Trata-se de um prémio criado pelo IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação) e atribuído em parceria com o Turismo de Portugal. Segundo o jornal ‘Público’, a última distinção foi em junho, altura em que ‘Kikas’ e a sua empresa já eram arguidas na operação ‘Matertera’, que envolve crimes de lenocínio e branqueamento de capitais.