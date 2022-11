Mulher detida em Santarém por suspeita de exploração sexual e tráfico de pessoas

Uma mulher portuguesa foi detida na madrugada desta sexta-feira pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que realizou várias buscas domiciliárias e um mandato de busca a um estabelecimento de diversão noturna, em Santarém, no seguimento de um processo criminal onde se investiga a prática do crime de lenocídio.A operação, designada por "Matertera", que contou com a participação de 30 inspetores do SEF, deteve a proprietária da casa de alterne, que era uma cidadã de nacionalidade portuguesa.A investigação teve início em 2019, devido a fortes indícios de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, mas, no entanto, teve de ser interrompida devido ao período pandémico, apesar de a atividade do estabelecimento de diversão noturna continuar a realizar-se à porta fechada, em incumprimento das medidas impostas no combate à pandemia.Como se pode ler no comunicado do SEF, "o período em que decorreu a investigação foram referenciadas várias situações que vieram a indiciar a prática dos crimes de lenocínio e, também, de branqueamento de capitais", ao qual se acrescenta "esta atividade criminosa possibilitou, ao longo de dezenas de anos, que a agora arguida auferisse avultados lucros indevidos com a exploração sexual de mulheres estrangeiras, cuja atividade de cariz sexual indicia ocorrências de tráfico de pessoas.Foram identificadas várias cidadãs estrangeiras, cerca de 50, sendo que metade delas se encontra em território nacional em situação irregular.Da investigação foram recolhidos várias documentações, que contribuem para fortalecer as suspeitas iniciais, e foi apreendido mais de 60 mil euros que provinham do crime de exploração sexual.O processo encontra-se em segredo de justiça.