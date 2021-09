António Costa anuncia levantamento de medidas após Conselho de Ministros. Veja as novidades em direto

António Costa anuncia ao País as novas regras da próxima fase de desconfinamento, após reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.



Será apresentado o levantamento de restrições que vigoraram por causa da covid-19, com efeitos a partir de 1 de outubro, numa altura em que Portugal se aproxima dos 85% de população vacinada.

Acompanhe em direto





Ao minuto Atualizado a 23 de set de 2021 | 15:53