António Costa de visita a creche em Lisboa para avaliar preparativos para reabertura

A DGS publicou na passada quarta-feira uma orientação com as medidas de prevenção e controlo a adotar em creches, creches familiares e amas, em contexto de pandemia de COVID-19.





O primeiro-ministro, António Costa, está esta quinta-feira a realizar uma visita a uma creche para avaliar os preparativos para a reabertura dos espaços, prevista para a próxima segunda-feira, dia 18 de maio, após o encerramento forçado devido ao coronavírus.O Chefe de Governo está esta manhã de visita ao Centro Infantil Maria de Monserrate, no Areeiro, Lisboa, acompanhado pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e a Ministra da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.Entre as regras encontram-se medidas como a redução do número de crianças por sala, o distanciamento físico entre as mesmas, a proibição de brinquedos trazidos de casa pelos mais pequenos, a utilização de máscara por parte dos funcionários, entre outras medidas